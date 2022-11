De acordo com a promotora Ritmos, num comunicado divulgado na segunda-feira, o espetáculo está marcado para 16 de fevereiro no LAV – Lisboa ao Vivo. A banda atuou em junho deste ano no festival Primavera Sound, no Porto.

O álbum mais recente da banda, “The Other Side of Make-Believe”, editado em julho, “devolve o carimbo de banda de culto aos revolucionários do post-punk que, há 20 anos, marcaram a história do rock com ‘Turn On the Bright Lights’”.