"Rush" é o mais recente álbum dos Måneskin. As novas canções da banda italiana chegaram no passado dia 20 de janeiro e têm dividido opiniões.

Esta terça-feira, dia 7 de fevereiro, a revista Pitchfork partilhou a sua review ao disco do grupo, atribuindo-lhe apenas dois valores numa escala de zero a 10. "A banda de rock italiana tornou-se uma sensação global. O novo álbum deles é absolutamente horrível a todos os níveis", escreve Jeremy D. Larson no início do texto.

Para o crítico, o álbum "é vocalmente irritante, liricamente sem imaginação e musicalmente unidimensional". "É um álbum rock que soa pior quanto mais alto o pusermos a tocar", acrescenta.

Nas redes sociais, vários fãs da banca italiana criticaram a revista pela review negativa e "dura".