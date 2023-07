"Makeba" (2015), de Jain, tornou-se viral nas redes sociais e já é considerada uma das canções do verão de 2023.

O tema editado em 2015 destacou-se nas últimas oito semanas nos serviços de streaming, seguindo uma tendência que surgiu no TikTok na Europa, espalhando-se rapidamente pelo mundo.

Com 12,7 milhões de criações e 36 mil milhões de visualizações no TikTok, a faixa tem liderado o topo das tabelas da Shazam e Spotify.

Na sequência do sucesso do tema original no TikTok, surgiu uma tendência secundária com uma versão remix de Ian Asher, que pode ser ouvida no Spotify.