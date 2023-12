James Arthur foi um dos protagonistas do segundo dia do Festival Authentica, em Braga. O cantor britânico subiu ao palco do Altice Fórum Braga no passado dia 9 de dezembro e surpreendeu ao chamar um fã a palco.

O escolhido pelo artista foi Bruno Fernandes, que cantou o tema "Just Us".

"Ainda não tenho palavras que cheguem para expressar o que estou a sentir. O melhor momento da minha vida, sem dúvida". escreveu o jovem de Fafe nas redes sociais.

Veja o vídeo: