Depois de serem excluídos do Festival da Canção, os Jesus Quisto decidiram orquestrar um plano para invadir a sede da RTP e subir ao palco do concurso. A a banda fictícia da série "Pôr do Sol" contou com a ajuda de Tânia Ribas de Oliveira.

"Vocês excluíram-nos do Festival mas nós recusamos-nos a aceitar porque somos jovens", frisou o grupo a Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves. "Não somos nós que mandámos, quem manda aqui é a Lenka", frisou o apresentador.

No palco do Festival da Canção, os Jesus Quisto recordou que vai atuar nos Coliseus em abril e apresentaram o tema "For Win the Festivals", com o Coro Santo Amaro de Oeiras.

