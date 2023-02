A digressão "Quisto Best of Playbacks", da banda que nasceu na série "Pôr do Sol", da RTP1, vai passar por Lisboa e Porto. O primeiro concerto está marcado para o dia 1 de abril, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Já no dia 20 do mesmo mês, o grupo sobe ao palco do Coliseu do Porto Ageas

"É com muito orgulho e alguma cagufa que os Jesus Quisto anunciam um concerto no Coliseu dos Recreios, dia 1 de abril e outro no Coliseu do Porto, no dia 20 de abril. Os concertos serão os maiores espectáculos alguma vez vistos por pessoas que saem pouco e terão luzes, fumos e música bastante alta", pode ler-se no comunicado partilhado nas redes sociais.

Os bilhetes custam 15 euros e já se encontram à venda nos locais habituais.