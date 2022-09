Três fadistas distinguidos com o Prémio Amália, em diferentes categorias, preenchem o cartaz da 10.ª edição do ciclo de fado na Amadora, em outubro, que se distribui por duas salas do concelho do distrito de Lisboa.

O ciclo abre no dia 6 de outubro no Cineteatro D. João V, na freguesia da Damaia, com Joana Amendoeira, distinguida em 2009 com o Prémio Amália para Melhor Álbum. Nos dias 7 e 8 de outubro, nos Recreios da Amadora, atuam, respetivamente, Duarte, Prémio Amália Revelação Masculina 2006, e Cristina Branco, Prémio Amália Internacional 2006.