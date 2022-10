“Ao longo da sua carreira, João Braga dedicou-se a dar palco a muitos jovens fadistas cujo talento reconhecia, como alguns que se juntam para, com ele, celebrarem” no S. Luiz, escreve em comunicado o Museu do Fado.

Além de Costa Félix, no S. Luiz, atuam Katia Guerreiro, Francisco Salvação Barreto, Ana Beatriz, Ana Margarida, Maria Ana Bobone, Miguel Sánchez e Nani Medeiros, que vão ser acompanhados pelos músicos Pedro de Castro e Eurico Machado, na guitarra portuguesa, Jaime Santos Jr., na viola, e Francisco Gaspar, na viola baixo.

João Braga, 77 anos, conta o início de carreira a partir da edição do seu primeiro EP, “É Tão Bom Ser Pequenino”, com o selo da Aquila, em 1967, com a qual se manteve até 1977.

Ao longo da carreira, João Braga gravou cerca de 25 álbuns, do seu repertório fazem parte temas como “Saudades Trago Comigo”, “Fado Nosso”, “Casa Vazia” e “Há uma Palavra Perdida”, entre outros.