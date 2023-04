O novo álbum de Jorge Palma, "Vida", é editado esta sexta-feira, 28 de abril, em formato digital e edição especial – com uma caixa que além do disco terá um fac-símile do primeiro rascunho do tema homónimo e um booklet em formato livro, com fotografias únicas e documentais do processo de gravação e ensaios – disponível em exclusivo no site http://www.jorgepalma.pt. A edição standard estará disponível em meados de junho, nos locais habituais.

Doze anos depois de "Com Todo o Respeito" (2011), o músico e compositor regressa aos originais com dez temas do quais já era conhecido o single de avanço homónimo, com Júlio Pereira na guitarra acústica e arranjos de orquestração para cordas e sopros por Filipe Melo.

Já "Plantas na Lua" conta com a participação de Manuela Azevedo e Rui Reininho e "3 palmas na mão" marca a estreia de Francisco Palma, filho mais novo de Jorge Palma, que, com o pai e o irmão, Vicente, apresenta um tema a três vozes e três guitarras.

A fechar o disco, "Canção de vida (para o Carlos do Carmo)", tema pedido a Jorge Palma que Carlos do Carmo editou em 2021 - que aqui surge numa versão de voz e piano.

A par da banda que acompanha Jorge Palma ao vivo – João Correia, Nuno Lucas, Pedro Vidal e Vicente Palma –, a gravação do álbum contou com Carlos Barretto, Flak, José Salgueiro, Júlio Pereira, Mário Delgado, Paulo Gravato, Rão Kyao, Tomás Marques e Tomás Pimentel.

“Além da emotividade inerente a estes encontros, regalei-me com a execução esmerada e rigorosa de cada um deles, sempre em sintonia com a minha preciosa banda de suporte”, afirma Jorge Palma em comunicado.

"A canção que dá nome ao álbum foi escrita numa noite em que estava sozinho na sala de minha casa. Peguei na guitarra acústica e a coisa saiu. Entretanto convidei o meu velho amigo e grande músico Júlio Pereira para tocar outras duas acústicas e entreguei ao Filipe Melo, por quem tenho grande simpatia e admiração, o arranjo de uma pequena orquestra de câmara. Ele atirou-se com unhas e dentes e o resultado é o que podem ouvir", explica o artista.

O videoclip de "Vida" foi realizado por André Tentugal. "Uma ode visual ao existencialismo através de fragmentos íntimos de vida de um conjunto de personagens distintas. Uma viagem poética pelos sentimentos: amor, nostalgia, solidão, paixão, rancor. Um romance experimental realista, visualmente expressionista que tenta homenagear a condição humana", descreve o músico.

Já sobre o título do novo álbum, "Vida, Jorge Palma confessa que "andou muito tempo à procura" de um nome: "Durante as gravações do disco, depois de já ter gravado várias canções, lembrei-me de uma canção que tinha escrito antes de entrar em estúdio e que estava incompleta. Esta canção chama-se 'Vida'. Terminei-a e percebi que fazia todo o sentido dar o seu nome a este disco".

Desta vez, o processo de estúdio foi mais longo do que em gravações anteriores. Jorge Palma, que esteve durante os últimos anos dividido entre o estúdio e os concertos, conta que "o estúdio é como um laboratório, um lugar onde temos de aperfeiçoar a afinação, a dicção, tudo".

"No estúdio, ou está lá ou não está. Se não estiver repete-se, repete-se e repete-se outra vez. São coisas que se completam, tal como o acto solitário de escrever uma canção, que é oposto ao acto de a partilhar com público em palco. São funções que se completam e tudo isso faz aquilo que é a minha vida profissional", acrescenta o músico.

Para o artista, "um álbum é uma coisa muito especial": "É um marco que representa sempre um período da minha vida" confessa, acrescentando que invariavelmente se inspira nas suas vivências para criar canções".

O concerto de apresentação de "Vida” está marcado para dia 6 de maio no Convento de São Francisco, em Coimbra. Os bilhetes já estão à venda, nos locais habituais.