Estreou o seu 12.º álbum ao vivo no início deste ano no Music Hall of Williamsburg, como parte do NYC Winter Jazz Fest. Apresentou-se em Nova Iorque para uma residência de uma semana no Blue Note Jazz Club e segue para uma digressão europeia, com um único concerto agendado para Portugal.

«1978 foi nada menos do que um ano marcante na música: um encontro e fusão de estilos, soul, R&B, funk, rock, disco e jazz, tudo misturado livremente nas ondas hertzianas e nas pistas de dança. Foi também um ano em que a música de outras terras – o reggae e a música africana – fez incursões significativas na cena americana, e uma forma inteiramente nova de fazer música. 1978 foi também o ano em que o cantor/compositor/produtor José James nasceu em Minneapolis, e agora, significativamente, é o título que escolheu para o seu décimo segundo álbum, lançado a 5 de abril de 2024» pode ler-se na apresentação do álbum, no site oficial do artista.

Um hino e um contributo aos sons dos anos 1970, que mesclavam, com mestria, jazz, soul, disco e hip-hop.

Os bilhetes, à venda no site oficial da Casa da Música, variam entre os 22,50 e os 35 euros.