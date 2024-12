Os Judas Priest são a mais recente confirmação para o festival Evil Live, que vai ter lugar no Estádio do Restelo, em Lisboa, em junho do próximo ano. A banda britânica junta-se aos norte-americanos Slipknot, os primeiros cabeça de cartaz da edição de 2025.

"Os Judas Priest, ícones absolutos do heavy metal, subirão ao palco do Evil Live para celebrar o 35º aniversário de 'Painkiller', um álbum que redefiniu o género e solidificou o seu estatuto como uma das maiores bandas da história. Lançado em 1990 e amplamente considerado uma obra-prima, 'Painkiller' trouxe uma nova intensidade ao som do grupo, destacando-se pelos riffs memoráveis, uma produção robusta e a inconfundível voz de Rob Halford. Esta celebração ao vivo promete ser um momento único para fãs de todas as gerações", destaca a organização em comunicado.

O festival está marcado para os dias 27, 28 e 29 de junho de 2025.

O festival Evil Live, organizado pela Prime Artists, aconteceu pela primeira vez em 2023, na MEO Arena, em Lisboa, e repetiu-se este ano, tendo trazido nomes como Pantera, Megadeth, Machine Head, entre outros.