A tripulação incluía a apresentadora de televisão e companheira do magnata Jeff Bezos, proprietário da empresa, Lauren Sanchez, a jornalista Gayler King, a cantora Katy Perry, a engenheira aeroespacial Aisha Bowe, a investigadora e ativista contra a violência de género Amanda Nguyen, e a produtora de cinema Kerianne Flynn.

A cápsula do foguetão New Shepard, concebida com grandes janelas para que os viajantes possam observar a Terra a partir do espaço, foi recebida por Bezos quando aterrou nos arredores de El Paso, no Texas.

O voo desta segunda-feira, 14 de abril, é o segundo na história a ser exclusivamente feminino, com a primeira mulher a viajar sozinha para o espaço a ser a cosmonauta russa Valentina Tereshkova, na missão soviética Vostok 6, em 1963.

Bezos, o segundo homem mais rico do mundo e também proprietário da Amazon, impulsionou o turismo espacial com a Blue Origin, vendendo experiências como a desta segunda-feira por 250.000 dólares (cerca de 220.500 euros) por bilhete.

A nave espacial New Shepard, na qual as seis mulheres voaram esta segunda-feira, foi especialmente concebida para este fim e fez o seu primeiro voo comercial para o espaço em julho de 2021.

Após a aterragem, Bezos abriu a porta da cápsula e Sanchez foi a primeira passageira a sair.

“Estava a pensar que estamos todos juntos nisto, estamos mais ligados do que pensamos, apesar de existirem nações e todas estas coisas que nos dividem”, disse Sanchez, entre lágrimas, nos seus primeiros comentários ao sair da cápsula espacial.

Atrás dela, uma a uma, surgiram as outras cinco membros da tripulação que participaram na missão.

A cantora Katy Perry ajoelhou-se e beijou o solo ao sair da nave espacial, assim como a jornalista Gayle King.

“Sinto-me muito ligada ao amor, esta experiência ensinou-me o quanto o amor está dentro de mim”, disse Perry, que levou uma margarida para bordo da aeronave porque são “flores comuns, que crescem em todas as condições”.

Kris Jenner, Khloé Kardashian e Oprah Winfrey estiveram presentes no local de lançamento, no Texas, para mostrar o seu apoio e realçar a natureza histórica do lançamento.

A tripulação atingiu a gravidade zero três minutos após o lançamento e, pouco depois, atravessou a linha de Karman, considerada a fronteira entre a atmosfera e o espaço.

Esta é a 12ª missão do foguetão Blue Shepard. O foguetão que os colocou no espaço regressou brevemente à plataforma de lançamento após 7,20 minutos e aterrou verticalmente, enquanto a cápsula aterrou 10 minutos após a descolagem.

A maioria dos 58 passageiros da Blue Origin, contando com o último lançamento, são pessoas ligadas ao mundo dos negócios ou da ciência, apresentadores de televisão ou 'Youtubers'.

O turismo espacial é algo que também é explorado por empresas como a SpaceX, de Elon Musk, com a empresa a vender viagens de vários dias a clientes privados.

O primeiro cliente da SpaceX a voar, o empresário tecnológico Jared Isaacman, já fez dois lançamentos e realizou o primeiro passeio espacial privado.

Isaacman foi nomeado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar a NASA, tendo ainda de ser aprovado pelo Senado norte-americano.