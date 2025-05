Joe Pantoliano juntou-se a lista das personalidades de Hollywood que já saíram dos EUA ou estão a ponderar numa mudança de ares nos próximos tempos por causa do regresso de Donald Trump à Casa Branca a 20 de janeiro. E o país de destino pode ser Portugal.

"Estou tão desconfortável com a natureza do que está a acontecer no nosso país, só me apatece fugir para as montanhas", revelou ao Page Six durante a recente antestreia da série “Tucci in Italy”.

Atualmente no pequeno ecrã na segunda temporada de "The Last of Us", o ator de 73 anos é conhecido por ter trabalhado com as irmãs Wachowski nos seus primeiros dois filmes, "Bound - Sem Limites" e "Matrix", além da saga "Bad Boys" e a série "Os Sopranos".

A longa lista de créditos do veterano inclui ainda títulos como "Negócio Arriscado", "Os Goonies", "La Bamba", "Império do Sol", "Fuga à Meia-Noite", "O Fugitivo", "Memento", "Demolidor - O Homem Sem Medo" e "Percy Jackson e os Ladrões do Olimpo".

Agora, o ator desabafou que tem sido complicado concentrar-se no trabalho perante a voragem das notícias à volta da atual administração, que festejou recentemente os primeiros 100 dias.

“É-me difícil pensar em tretas como fazer um programa de televisão. O mundo está a arder, não me consigo concentrar”, disse.

De facto, Joe Pantoliano revelou que regressou recentemente de uma viagem a Portugal com a esposa e que ficaram tão bem impressionados que estão a ponderar uma mudança mais permanente.

"Acabámos de voltar. Realmente adorámos", elogiou.

A antestreia de “Tucci in Italy” foi em Nova Iorque a 28 de abril, o mesmo dia do apagão que atingiu a Península Ibérica. E o ator mostrou-se preocupado, embora a reação tenha sido numa altura em que circulava muita desinformação.

“Acabaram de ser atingidos por um ciberataque e acho que isso é apenas um ensaio para o que vai acontecer aqui”, comentou.

E em declarações que se tornaram virais, acrescentou: "Guardo muito dinheiro em casa. Não muito, mas o suficiente para me sustentar durante algumas semanas".

Mas ficou o aviso para quem possa ter más ideias: "Está enterrado e não existe mapa!".