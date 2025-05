A polícia antiterrorismo britânica anunciou recentemente que está a investir vídeos dos espetáculos do grupo de rap da Irlanda do Norte Kneecap, cujos membros são suspeitos de terem feito comentários incitando à violência contra deputados do Partido Conservador e a apoiar o movimento palestiniano Hamas.

Os polícias da unidade, que examinaram dois vídeos gravados em 2023 e 2024, "determinaram que há motivos para investigar possíveis delitos", segundo um comunicado na quinta-feira.

Num vídeo publicado 'on-line', um dos rappers parece gritar "Vamos Hamas, vamos Hezbollah" durante um espetáculo em Londres no ano passado. No outro, datado de novembro de 2023, uma pessoa afirma no palco que um "bom Tory (membro do partido conservador britânico) é um Tory morto. Matem o vosso deputado".

A líder dos conservadores, Kemi Badenoch, pediu que o grupo fosse banido, e alguns deputados exigiram que fossem retirados da programação do festival Glastonbury no final de junho.

Após a repercussão, o grupo formado por Naoise Ó Cairealláin “Móglaí Bap”, Liam Óg Ó Hannaidh “Mo Chara” e JJ Ó Dochartaigh “Dj Provaí” viu serem cancelados concertos na Inglaterra e na Alemanha.

Já a 28 de abril, os rappers declararam "não apoiar ou nunca terem apoiado o Hamas ou o Hezbollah".

"Condenamos todos os ataques contra civis, sempre", disseram nas redes sociais.

"Também rejeitamos a ideia de que tentaríamos incitar a violência contra um deputado ou um indivíduo. Nunca", acrescentaram, pedindo desculpas às famílias de dois deputados, um trabalhista e um conservador, mortos em 2016 e 2021.

Na quarta-feira da semana passada, grandes nomes da música como Pulp, Fontaines D.C. e Massive Attack, assinaram uma carta em apoio aos Kneecap, que consideram vítimas de "repressão política".

O grupo de rap esteve no centro de um filme, "Kneecap – O Trio de Belfast", lançado no ano passado com grande aclamação e já a 3 de abril deste ano em Portugal, onde o trio se interpretou a si mesmo.

"Existem 80.000 falantes nativos de irlandês na Irlanda. Seis mil vivem no Norte da Irlanda. Três deles formaram um grupo de rap chamado Kneecap. Esta é a história verídica de como este trio anárquico de Belfast se tornou a improvável figura de proa de uma revolução civil de direitos para salvar a sua língua materna. Na Belfast pós-problemas, surge o turbulento trio de rap Kneecap a preparar palco para o irlandês, o renascimento da língua irlandesa contra todo o sistema. O autoproclamado 'escória de vida inferior' Liam Óg e Naoise, juntamente com o professor JJ, tornaram-se um símbolo político e a voz desafiadora e inquieta da Irlanda. Enquanto lutam para deixar a sua marca no mundo, as pressões familiares e de relacionamentos ameaçam-nos e tentam bloquear a concretização dos seus sonhos, o trio cria uma narrativa que transcende a música", resumia a sinopse.

RECORDE O TRAILER.