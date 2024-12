12 anos depois, os Kings of Leon vão regressar a Portugal. A banda dos irmãos (e primo) Followill vai atuar na edição de 2025 do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no dia 12 de julho.

"Reconhecidos como uma das maiores bandas de rock alternativo do mundo nos últimos 20 anos, os Kings of Leon foram cabeças de cartaz nos festivais mais prestigiados do planeta, incluindo Coachella, Glastonbury, várias edições do Lollapalooza em São Paulo (duas vezes), Berlim (duas vezes), Chicago e Santiago, bem como o NOS Alive, só para mencionar alguns", lembra a promotora em comunicado.

Desde a sua estreia em 2003, os Kings of Leon — Caleb (guitarra/vocais), Nathan (bateria), Jared (baixo) e Matthew Followill (guitarra) — lançaram nove álbuns: "Youth & Young Manhood" (2003), "Aha Shake Heartbreak" (2004), "Because of the Times" (2007), "Only by the Night" (2008), "Come Around Sundown" (2010), "Mechanical Bull" (2013), "WALLS" (2016), "When You See Yourself" (2021) e "Can We Please Have Fun" (2024).

Ao longo da sua carreira, venderam mais de 20 milhões de álbuns e quase 40 milhões de singles em todo o mundo.

Artistas já confirmados: Amyl and the Sniffers, Artemas, Benson Boone, CMAT, Glass Animals, Future Islands, girl in red, Kings of Leon, Mark Ambor, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, St.Vincent, The Backseat Lovers e The Teskey Brothers.