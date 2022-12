O próximo álbum de Lana Del Rey, intitulado "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd", só chega em março de 2023, mas a artista já começou a promover o seu lançamento... mas com apenas um cartaz.

Nas redes sociais, a cantora norte-americana revelou que instalou um outdoor em Tulsa, nos Estados Unidos. E a escolha do local tem um motivo: o seu ex-namorado, Sean Larkin, vive na cidade do estado norte-americano de Oklahoma.

"Só há um e é em Tulsa (...) É pessoal", escreveu Lana Del Rey nas redes sociais.

A artista e o agente da polícia namoram em 2020, durante seis mês, e os temas do novo álbum devem centrar-se na relação e na separação do casal.