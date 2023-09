Os Plain White T’s tornaram-se mundialmente conhecidos em 2006 com o tema "Hey There Delilah", do álbum "All That We Needed" (2005). 18 anos depois do lançamento do popular single, a banda quer conquistar novamente os tops mundiais.

O novo álbum chega. 17 de de novembro e é o primeiro lançamento dos norte-americanos desde "Parallel Universe", de 2018.

"Red Flag", novo single do novo disco, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e sucede aos temas "Would You Even", "Spaghetti Tattoo " e "Happy".

Os quatro primeiros temas do álbum "Plain White T’s" podem ser ouvidos no Spotify.