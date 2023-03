Os Taxi estão de volta aos palcos, 40 anos depois do lançamento de "Cairo", para uma "celebração dos êxitos que têm marcado várias gerações". O concerto que dá o mote para este regresso acontece no Capitólio, em Lisboa, a 2 de junho.

Os bilhetes para o concerto já estão à venda nos locais habituais e custam 30 euros. A primeira parte do espetáculo estará a cargo de Gohu, o alter-ego do publicitário de renome mundial Hugo Veiga.

Em breve, a banda vai anunciar novas datas da digressão.

Os Taxi nasceram no Porto em 1979. "Absorvendo a influência musical pós-punk, new wave e ska, inicialmente compunham e interpretavam temas originais cantados em inglês. Isso mudou quando, em fevereiro de 1981, num concerto no Colégio Alemão no Porto, foram 'descobertos' por dois elementos da editora Polygram. Foram imediatamente convidados a gravar um álbum, com a condição de ser cantado em português", lembra o comunicado.

A banda editou o seu primeiro disco em 1981, um registo homónimo que se tornaria no primeiro álbum de ouro do rock português. Em 1982 editaram “Cairo”, que também conquistou o disco de ouro.

Ao longo da carreira, o grupo gravou cinco álbuns de originais, de onde saíram temas como “Chiclete”, “TV WC”, “TAXI”, “Vida de Cão”, “Lei da Selva”, “Rosete”, “Cairo”, “Fio da Navalha” ou “Sozinho".