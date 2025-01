Os MESA, banda portuense que se destacou na primeira década do milénio, está de volta aos concertos com a formação original - Mónica Ferraz e João Pedro Coimbra.

O regresso da banda está marcado para 7 de maio na Casa da Música (sala 2), no Porto. Na semana seguinte, no dia 15 de maio, o grupo atua no Lux, em Lisboa.

Tendo como ponto de partida o temas mais marcantes da banda, como "Vício de Ti", "Luz Vaga", "Cedo o Meu Lugar" ou "Mímica Sísmica", está a "ser preparado um alinhamento com muitos outros êxitos dos discos cantados em português que consolidaram os MESA como uma das bandas que marcaram uma geração", destaca o comunicado.