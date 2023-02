Lil Nas X atua pela primeira vez em palcos portugueses na 15.ª edição do NOS Alive. O rapper, cantor e compositor sobe ao palco do NOS Stage a 7 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, anunciou a promotora do evento esta sexta-feira, 17 de fevereiro.

O artista de 23 anos revelado em 2019, com o êxito "Old Town Road", editou o álbum de estreia, "Montero", em 2021, e conta com 11 nomeações para os Grammys.

O NOS Alive decorre nos dias 6, 7 e 8 de julho.

Além de Lil Nas X, atuam no festival Angel Olsen, Arctic Monkeys, Branko, City and Colour, girl in red, IDLES, Jacob Collier, Lil Nas X, Linda Martini, Lizzo, Machine Gun Kelly, Men I Trust, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Puscifer, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Rina Sawayama, Sam Smith, Spoon, Sylvan Esso, Tash Sultana, The Amazons, The Black Keys, The Drive Era, Yaya Bey e Xinobi.