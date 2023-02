As bandas Linda Martini, Fogo Fogo e Gala Drop são alguns dos nomes em cartaz no Party Sleep Repeat, que, após três anos sem edição, regressa a São João da Madeira a 22 de abril.

Organizado pela Associação Cultural Luís Lima (ACLL), que evoca postumamente o nome do jovem homenageado pelo referido evento do distrito de Aveiro, o programa de 2023 levará à Oliva Creative Factory ainda as atuações de Yakuza e Kings of the Beach.

Segundo a organização do Party Sleep Repeat, os bilhetes disponíveis nesta fase situam-se entre os 20 e os 30 euros, consoante a data de aquisição, e a receita reverterá para apoio a causas sociais que, embora ainda não identificadas, em edições anteriores privilegiaram instituições do concelho como a Associação Ecos Urbanos e organismos nacionais como a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

“É um festival de música solidário”, garante Tiago Valente Santos, presidente da ACLL, realçando que os Linda Martini estarão em palco “com a sua ‘tour’ de 20 anos de carreira, após uma primeira presença no evento em 2015”. Seis anos depois lançaram o disco “Errôr” e agora propõem com ele “um espetáculo irrepreensível, de densidade e doçura poética” complementadas pelo “trabalho gráfico desenvolvido pela baixista e artista plástica Cláudia Guerreiro”.

Os Gala Drop também editaram recentemente um álbum e, como esse se chama “Amizade”, Tiago Valente Santos antecipa o concerto como “bastante alinhado com a génese do evento”.

Já a performance dos Fogo Fogo estará focada no disco “Fladu Fla” e promete “o melhor do funaná com influências de rock psicadélico e dub”, numa “viagem ao passado com sonoridades afro, funk e reggae dos anos 60 e 70 até ao presente”.

A partir do álbum “Aileron”, ao trio Yazuka caberá depois outro registo, em que “jazz londrino, fusão japonesa, pista de dança e eletrónica se aglutinam”.

Os espanhóis Kings of the Beach rematam o cartaz com “um concerto bem energético para apresentar o seu terceiro longa-duração, ‘Woah!’”.