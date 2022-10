Lionel Richie é a primeira confirmação do CoolJazz 2023, anunciou a organização do evento esta segunda-feira, 31 de outubro.

O cantor norte-americano atua a 8 de julho de 2023 no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, depois de as atuações para as edições de 2020, 2021 e 2022 do CoolJazz terem sido canceladas devido a constrangimentos da COVID-19.

Lionel Richie é a voz de temas como “Hello”, “All Night Long”, “Say You, Say Me” e “Endless Love”, este último em dueto com Diana Ross.

Na década de 1960 foi vocalista e saxofonista dos Commodores, responsáveis por temas como “Easy", "Three Times a Lady", "Still” e "Sail On".

Em 1982 estreou-se a solo com um álbum homónimo, editado pela Motown, que incluía, entre outros, “You Are” e “My Love”. O álbum mais recente do cantor, “Tuskegee”, data de 2012.

Ao longo da carreira acumulou quase 40 nomeações para prémios como os Óscares, os Globos de Ouro e os American Music Awards, tendo sido premiado dezenas de vezes.

Lionel Richie no Hipódromo Manuel Possolo:

Abertura de portas – 19h00

Início dos concertos (Cascais Jazz Sessions) – 20h00

Preços dos bilhetes:

Plateia GOLD (lugar com marcação) – 75 euros

Plateia VIP (lugar com marcação) – 65 euros

Plateia A (lugar com marcação) – 55 euros

Plateia B (lugar com marcação) – 45 euros

Bancada (lugar sem marcação) - 35 euros

Camarote 1ª ordem (lugar sem marcação) – 55 euros

Camarote 2ª ordem (lugar sem marcação) – 50 euros

Camarote 3ª ordem (lugar sem marcação) – 45 euros

Mobilidade reduzida | Plateia A (lugar com marcação) – 55 euros

Mobilidade reduzida | Bancada (lugar sem marcação) - 35 euros

Plateia em pé – 35 euros