O espetáculo "Pink Floyd's Rock Opera" chega a Portugal no próximo mês.

O tributo e homenagem a "The Wall", álbum dos Pink Floyd, vai subir ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, nos dias 7 e 8 de dezembro. Já a 9 e 10 de dezembro, "Pink Floyd's Rock Opera" poderá ser visto no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

O espetáculo foi criado por Johan Nus e Mohamed Yamani e conta com dez bailarinos, sete músicos e cinco cantores em palco.

"Através da harmonização das artes, os bailarinos e solistas personificam as emoções de Roger Waters, que no musical é representado pela personagem Pink", destaca o comunicado.

"A atuação dos músicos e bailarinos é acompanhada por uma atmosfera gráfica inédita, que complementa a experiência multissensorial e promete não deixar ninguém indiferente. E onde não falta o muro que ao longo de todo o espetáculo vai sendo construído até desmoronar-se no fim, tornando ainda mais viva a mensagem do álbum 'The Wall' já com quatro décadas", acrescenta a promotora.