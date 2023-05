Os The Black Mamba regressam a Lisboa na próxima semana, no dia 31 de maio, para um concerto no Cineteatro Capitólio. A primeira parte do espetáculo será assegurada por Silk Nobre e, no final, haverá um DJ Set de Yanagui.

A banda está a trabalhar no novo álbum, "Last Night In Amsterdam". "Sweet Amsterdam, "Crazy Nando" e "Love Is Dope" são os singles já conhecidos e não vão ficar de fora do alinhamento do concerto.

A banda encabeçada por Tatanka (voz e guitarra) com Miguel Casais (baterista), Marco Pombinho (teclas), Gui Salgueiro (teclas), Rui Pedro “Pity” (baixo) e Xico Fernandes (percussão) venceu o Festival da Canção em 2021.