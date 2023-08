Lizzo sublinhou através de um comunicado publicado no seu Instagram que as acusações das suas três ex-bailarinas são "falsas".

Na passada terça-feira, dia 1 de agosto, a cantora norte-americana foi acusada de assédio sexual e moral e de criar um ambiente de trabalho hostil por três das suas antigas dançarinas.

Na publicação, a artista confessa que os últimos dias foram "extremamente difíceis e decepcionantes". "A minha ética e moral no trabalho e o respeito foi questionado. A minha personalidade tem sido questionada. Geralmente, opto por não responder a falsas alegações, mas estas são inacreditáveis e demasiado escandalosas para não merecerem um comentário", defendeu.

No comunicado, a cantora de 35 anos sublinha que se dedica de forma apaixonada ao seu trabalho. "Às vezes tenho que tomar decisões difíceis, mas nunca é minha intenção fazer alguém sentir-se desconfortável ou como se não fosse valorizado como uma parte importante da equipa", confessou.

"Estou magoada"

"Estas histórias sensacionalistas partiram de antigas funcionárias que já admitiram em público que lhes foi dito que o seu comportamento em digressão era desadequado ou pouco profissional. Não estou aqui para ser vista como vítima, mas também sei que não sou a vilã que as pessoas e os media têm dito que sou, nos últimos dias", escreveu Lizzo na sua conta no Instagram. "Sou muito aberta no que respeita à minha sexualidade e à forma como me expresso, mas não posso aceitar que as outras pessoas usem essa abertura para fazerem de mim algo que não sou", rematou.

A norte-americana confessou ainda que sabe "como é sentir vergonha do corpo diariamente", frisando que "nunca criticaria ou demitiria um funcionário por causa do seu peso". "Estou magoada, mas não vou deixar que o bom trabalho que fiz no mundo seja ofuscado por isto", garantiu.

Leia o comunicado:

Segundo a NBC News, Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez acusam a artista norte-americana de assédio sexual, moral, racial e religioso e de criar um ambiente de trabalho hostil. De acordo com o processo aberto esta terça-feira, dia 1 de agosto, os incidentes aconteceram entre 2021 e 2023.

As antigas bailarinas alegam que Lizzo as forçou a tocar numa pessoa nua durante uma festa, acusando ainda a cantora de fazer falsas acusações. Arianna Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez dizem também que a artista, conhecida por defender o amor próprio e a positividade do corpo, despediu um membro da equipa por ter engordado.

No depoimento, as bailarinas detalham que foram forçadas a tocar em dançarinos nus durante uma festa num popular bar em Amesterdão, nos Países Baixos. "Enquanto estava no bar Bananenbar, as coisas rapidamente perderam o controlo. Lizzo começou a convidar os membros da banda para se revezar e tocar nos artistas nus", pode ler-se no processo.

A denúncia continua: "As partes queixosas ficaram horrorizadas com a pouca consideração que Lizzo demonstrou ter pela autonomia corporal dos seus funcionários e daqueles à sua volta, especialmente por estar na presença de muitas pessoas que empregava".

De acordo com a queixa, Lizzo terá comentado o aumento de peso de uma das bailarinas. "Na dança profissional, um bailarino ganhar peso é frequentemente visto como sinónimo de que aquele dançarino é preguiçoso ou desleixado. As perguntas de Lizzo e da [coreógrafa] Tanisha Scott sobre o compromisso de Arianna Davis com a digressão eram preocupações sobre o aumento de peso. Embora Lizzo e Scott nunca tenham dito isso explicitamente, as perguntas acompanhadas pelas declarações de Lizzo feitas após o festival de música South by Southwest deram a Arianna Davis a impressão de que precisava explicar o seu aumento de peso e revelar detalhes pessoais e íntimos sobre sua vida para poder para manter o seu emprego", destaca o processo.

A denúncia adianta ainda que Lizzo despediu Arianna Davis depois de uma reunião de avaliação ao trabalho da equipa. Já Crystal Williams diz que foi dispensava por alegados cortes no orçamento, atitude que foi vista como uma tentativa de intimidação, o que levou Noelle Rodriguez a renunciar às suas funções.

De acordo com o The Guardian, a coreógrafa da cantora, Shirlene Quigley, também está a ser acusada por ter simulado actos sexuais à frente de toda a equipa, além partilhar fantasias sexuais e ridicularizar a sexualidade de outros.

"A forma como a Lizzo e respectiva equipa trataram as artistas parece ir contra tudo o que a Lizzo defende publicamente, enquanto, em privado, critica o corpo das suas bailarinas e as envergonha de forma não só ilegal como absolutamente humilhante", frisou Ron Zambrano, advogado que representa as dançarinas.