A Suécia foi a grande vencedora da 67.º Festival Eurovisão da Canção. O troféu foi entregue a uma repetente - Loreen venceu a edição de 2012 do concurso e este ano voltou a conquistar os jurados e o público com o tema "Tattoo".

Com a vitória, Loreen entrou para a história do festival, tornando-se na primeira mulher a vencer duas edições do concurso.

Em 2012, a artista conquistou o troféu com o tema "Euphoria".