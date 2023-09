Com produção de Agir, o disco revela "temas originais que exaltam a 'dupla nacionalidade' portuguesa e cabo-verdiana da artista, a riqueza da sua multiculturalidade e a diversidade de vivências", destaca a agência da cantora. "É um álbum sobre liberdade, diversidade, aceitação e a crença num mundo melhor e mais global", acrescenta.

“Multicolor” conta com colaborações de Dino de Santiago, José Agualusa ou Picas. Já o terceiro single do disco, "CETAM", conta com a participação de Angelique Kidjo, cantora multipremiada, vencedora de um Grammy e embaixadora da Unicef.

Veja aqui o videoclipe de "CETAM".

"Blá, Blá, Blá", lançado em 2021, e "SI SI", editado em abril de 2023, foram os temas de antecipação do novo álbum.

"Este álbum é o reflexo do meu universo cultural neste mundo cheio de cores e misturas. Sou uma mulher negra, orgulhosa das minhas raízes. Sou feita de todas as cores, todas as cidades por onde passei, as culturas que já conheci e experiências que vivi", sublinha Lura.

Em comunicado, a cantora lembra que nasceu em Lisboa, "uma cidade que vive de uma enorme diversidade de gentes e culturas". "E hoje, canto para o mundo inteiro. Sou preta, mas acima de tudo, sou Multicolor", remata Lura.