Esta sexta-feira, dia 21 de abril, Mac DeMarco surpreendeu os fãs com o lançamento de um novo álbum. "One Wayne G" já está disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com 199 canções - sim leu bem, não é uma gralha: são mesmo 199 temas.

Com 9h30 minutos de duração, o disco conta com canções escritas entre 2018 e 2023. Alguns dos temas têm títulos próprios, como "Ball For The Coach", "Goodnight Baby", "Father Of The Year" e "Stratocaster", mas a maioria das faixas foram intituladas apenas com a data em que foram gravadas.

No álbum, as canções são apresentadas por ordem cronológica, de acordo com a data de gravação.

Ouça o álbum: