Madonna regressa a Portugal nos primeiros dias de novembro.

No passado sábado, dia 21 de outubro, durante o concerto em Antuérpia, na Bélgica, a 'rainha da pop' falou sobre a infeção bacteriana que "quase lhe tirou a vida", confessando aos fãs que não se tem sentido na sua melhores forma.

"Devo dizer-vos que não me sinto muito bem neste momento, mas não me posso queixar. Estou viva. Graças a Deus pelos meus filhos e pelo vosso amor e apoio", revelou a cantora norte-americana durante o espetáculo.

"Há menos de quatro meses, estava no hospital, inconsciente, com as pessoas a pensar que poderia não me safar (...) É um grande milagre eu estar aqui. A minha mãe olhou para mim lá de cima e disse: ‘miúda, ainda não é a tua vez de partir’", acrescentou Madonna.

A cantora norte-americana regressa a Portugal a 6 e 7 de novembro, para dois concertos na Altice Arena, em Lisboa.