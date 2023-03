Taylor Swift é uma das maiores estrelas da música mundial e sua popularidade não para de aumentar. Segundo uma sondagem da Forbes, mais de metade da população norte-americana é fã da artista.

Na semana passada, dias antes do arranque da "The Eras Tour", a revista revelou as conclusões do estudo: 53% dos adultos nos Estados Unidos confessaram que são fãs de Taylor Swift e 16% dizem que são fãs ávidos da artista.

De acordo com a revista, 44% dos inquiridos assume ser "Swifties" (nome dos fãs de Taylor Swift). Cerca de 45% dos admiradores da cantora são millennials (27-42 anos), 23% são baby boomers (nascidos entre 1945 e 1964) e 21% fazem parte da Geração X. Já 11% têm menos de 26 anos (Geração Z).

A sondagem da Forbes indica ainda que 48% dos fãs de Taylor Swift são homens e 52% são mulheres.