Maluma regressa a Portugal este ano com a digressão "+Pretty, +Dirty". O concerto no MEO Arena, marcado para o dia 6 de abril, já se encontra esgotado.

"Maluma acaba de esgotar o MEO Arena com a '+Pretty, +Dirty Tour'. Um dos maiores artistas latinos chega a Lisboa no 6 de abril para um concerto que tem tudo para ser épico", destacou a promotora Everything is New nas redes sociais.

O cantor vai ainda passar por Londres, Roterdão, Bruxelas, Paris, Oberhausen, Munique, Zurique, Bolonha e Luxemburgo.

Com cinco discos de originais gravados e milhões de cópias vendidas, o cantor, desde que assinou com a Sony Music Latin em 2015, lançou três álbuns que se estrearam em primeiro lugar na lista de álbuns latinos da Billboard, nomeadamente "Pretty Boy Dirty Boy" (2015), "F.A.M.E." (2018) e "11:11" (2019).

Em 2020, o artista editou o disco "Papi Juancho" (2020), seguindo-se "The Love & Sex Tape" (2022) e "Don Juan" (2023).