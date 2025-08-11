No passado fim de semana, durante um concerto na Cidade do México, Maluma interrompeu a atuação para repreender uma mãe que levou o seu filho pequeno ao espetáculo sem qualquer proteção para os ouvidos. O vídeo do momento foi partilhado nas redes sociais e tornou-se viral.

"Com todo o respeito… qual é a idade dele?", perguntou o cantor à mãe. "Um ano? Menos? Um ano. Achas que é uma boa ideia trazer um bebé de um ano para um concerto onde os decibéis estão tão altos? Onde o som é tão alto? Esse bebé nem sabe o que está a fazer aqui. Da próxima, protege os ouvidos dele ou algo assim. A sério. É pesado. É tua responsabilidade", frisou.

"Estás a abaná-lo como se fosse um brinquedo. Esse bebé nem quer estar aqui, a sério. Estou a dizer isto com todo o amor e respeito, agora que sou pai... nunca os traria a um concerto. Da próxima, tem um pouco mais de consciência", acrescentou Maluma.

A intervenção do cantor foi elogiada nas redes sociais, que destacaram o gesto como um exemplo de responsabilidade.

Veja o vídeo: