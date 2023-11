O álbum foi gravado no decorrer de um espetáculo do criador de “Fado à Janela”, efetuado em dezembro de 2021 no Teatro Municipal S. Luiz, em Lisboa.

O alinhamento do disco inclui, entre outros temas, “Acordar da Cidade de Lisboa” (Fernando Pessoa/Marco Oliveira e Ana Sofia Paiva), “Fado sem ti” (Manuela de Freitas/Fado Menor do Porto, atribuído a João Black), e “Minha amada de Lisboa” (Marco Oliveira/Tiago Derriça).

“Uma Noite em Lisboa” é o quarto álbum de Marco Oliveira e sucede a “Ruas e Memórias” (2021), que foi produzido, em 2019, pelo músico José Mário Branco (1942-2019), no que foi a sua última produção musical em estúdio.