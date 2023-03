O programa "Alô, Marco Paulo" do passado fim de semana, na SIC, não contou com a participação do cantor. Com Marco Paulo ausente, a SIC anunciou nas redes sociais que a emissão seria de apoio ao cantor: "No 'Alô Marco Paulo' de hoje juntamo-nos num abraço de apoio a Marco Paulo. Força!".

Este fim de semana, o cantor também não deverá conduzir a emissão. "Estava a sentir-me muito cansado e por isso foi impossível fazer o programa", explica Marco Paulo, aditando que irá fazer uma "nova medicação" e que, para já, está "afastada a hipótese de avançar com quimioterapia".

O jornal Correio da Manhã avança esta quarta-feira, dia 22 de março, que foi antecipada a realização de um exame.

"Agora estou mais animado. Depois de me terem tirado o líquido do pulmão sinto-me francamente melhor", disse o cantor na segunda-feira ao Correio da Manhã. O artista contou ainda que recebeu a visita do seu afilhado Marco António.