Abordar o amor que transcende convenções sociais e desafiar os desígnios patriarcais enraizados na sociedade. Este é o fio condutor que serviu de guia para “Maria”, tema que promove uma parceria e um intercâmbio entre o artista português de ascendência cabo-verdiana Dino D’Santiago e o rapper brasileiro Emicida.

Produzida por Nosa Apollo & Seiji, a canção é mais um lançamento da Laboratório Fantasma, além de contar com um videoclipe que pode ser visto no canal de Dino no YouTube. A obra audiovisual — dirigida por Henrique Alqualo — complementa as possibilidades e pluralidade de narrativas propostas por “Maria”.

A colaboração entre Dino D’Santiago e Emicida será apresentada ao vivo no encerramento da digressão europeia do rapper brasileiro.

A dupla encontra-se em palco já esta quinta-feira, 11 de maio, e no próximo sábado, 13 de maio, quando Emicida atuar nos Coliseus de Lisboa e no Porto, respetivamente, recebendo Dino para uma participação especial. No concerto da capital, haverá ainda a participação do rapper Papillon. No Brasil, o encontro acontece no dia 26 de maio, no Festival Back2Black, no Rio de Janeiro.

“O maior desafio na conceção da letra foi abordar o tema de forma sensível e responsável, sendo honesto comigo mesmo ao procurar o tom certo para transmitir uma mensagem de amor e igualdade que fosse relevante e impactante para os ouvintes”, comenta Dino D’Santiago, que viajou até São Paulo para criar “Maria” ao lado de Emicida.

“Foi uma experiência enriquecedora, pois nos permitiu refletir sobre as nossas próprias atitudes e como elas afetam as mulheres ao nosso redor. Essas reflexões também são um caminho para a desconstrução de estereótipos e preconceitos”, adiciona o artista português de ascendência cabo-verdiana.

No momento de pensar a sonoridade perfeita para conduzir esta canção de amor dos dias de hoje, Dino D’Santiago e Emicida procuraram referências na música africana contemporânea, além do hip-hop e da soul, combinando elementos e referências destes géneros. Essa junção resultou numa sonoridade introspetiva, mas impactante, e que dá espaço para a letra ter o protagonismo necessário para transmitir a mensagem.

“Eu peguei meio que a ideia principal do Dino (e a vibe profunda da música) e quis fazer umas metáforas que falam sobre coisas densas e perdas que só percebemos depois. Acho que conseguimos fazer uma parada bacana”, comenta Emicida sobre o processo de composição de “Maria”.

“Adoro compor junto no estúdio e ficamos lá durante algumas horas escrevendo e falando sobre a vida. Sinto que se ficássemos mais tempo no estúdio, faríamos um álbum inteiro”, afirma o rapper brasileiro.

O videoclipe de “Maria”, disponível no canal de YouTube do Dino, apresenta uma narrativa sensível e dá mais uma camada ao amor sugerido na canção.

“Espero que as pessoas ouçam esse som e assistam ao clipe e tenham o sentimento de que o verdadeiro amor requer respeito, igualdade e uma dose de sorte para prosperar”, finaliza Dino D’Santiago.