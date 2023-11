O compositor Vince Vance está a processar novamente Mariah Carey. Depois de ter desistido de um processo anterior, músico acusa mais uma vez a artista norte-americana de ter plagiado "All I Want for Christmas is You".

Na queixa apresentada esta semana no tribunal federal de Los Angeles, o compositor repetiu as acusações, alegando que o tema de Natal de Mariah Carey infringe os diretos de autor da sua canção editada em 1989 e com o mesmo título, conta a revista Billboard.

O novo processo conta com novos detalhes. Vince Vance acusa a cantora de ter inventado a história sobre como escreveu a canção, alegando que o co-autor do tema, Walter Afanasieff, contestou a narrativa.

Em tribunal, Vince Vance é representado por Gerard P. Fox, advogado que esteve ao lado dos compositores que acusaram Taylor Swift de plagiar a letra de "Shake It Off".

No processo, o artista sublinha que a sua canção foi gravada pelo seu grupo, os Vince Vance and the Valiants, em 1989, e que que recebeu uma "extensa difusão" no Natal de 1993, um ano antes do lançamento do sucesso de Mariah Carey.

O compositor alega ainda que há várias semelhanças entre as canções, nomeadamente na"estrutura linguística única" e nos elementos musicais. "A frase 'All I Want for Christmas is You' pode parecer comum hoje em dia, mas em 1988 era, no contexto, distinta", pode ler-se no processo.

“Além disso, a combinação da progressão de acordes específica na melodia em ligação com o refrão literal foi um plagio superior a 50% do trabalho original de Vance", defende o advogado.

OUÇA AS CANÇÕES:

Vince Vance & The Valiants - All I Want for Christmas Is You

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You