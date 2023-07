A fadista Mariza vai atuou no passado dia 21 de julho, em Londres, no festival de música clássica BBC Proms, numa edição que voltou a contar com a Royal Northern Sinfonia, sob a direção do maestro português Dinis Sousa.

Segundo a empresa pública britânica de rádio e televisão BBC, esta foi a primeira vez que o festival acolheu uma atuação de fado, protagonizada pela cantora portuguesa.

O concerto de Mariza no festival já se encontra disponível no site da BBC - ouça aqui.

Em palco, no Royal Albert Hall, Mariza esteve acompanhada por Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), Phelipe Ferreira (guitarra), João Frade (acordeão), Dinga (baixo) e João Freitas (percussão).

"Estranha forma de vida", "Chuva", "Onde vais", "Melhor de Mim", "Quem Me Dera" ou "Rosa Branca" foram alguns dos temas que fizeram parte do alinhamento.

"Há momentos que não conseguimos traduzir em palavras, poderia dizer que esperei a minha vida inteira por esta atuação, que era o meu sonho maior, que era para mim a verdadeira consagração ou utilizar mais uns quantos milhões de palavras e mesmo assim seria impossível explicar a emoção que trago no peito", escreveu Mariza nas redes sociais.

Na publicação, a fadista agradece "a todos aqueles que em verdade tornaram isto possível". "Quando surgem estes momentos históricos, aparecem sempre os auto-proclamados responsáveis pelo sucesso (pena que não se lembrem de nós noutras ocasiões) mas não é verdade, os verdadeiros responsáveis sabem bem quem são e é a eles, a todos vocês a quem agradeço do fundo do meu coração por estarem sempre desse lado", rematou.

Veja os vídeos:

O BBC Proms, um festival que remonta a 1895, contará este ano com 84 concertos e a participação de cerca de três músicos e instrumentistas.

Pela primeira vez na sua história, e numa decisão intencional pela igualdade de género, o BBC Proms irá abrir e encerrar com duas maestrinas a dirigirem a orquestra e coro sinfónicos da BBC.