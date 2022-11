Maroon 5 anunciaram esta terça-feira, dia 15 de novembro, a nova digressão no Reino Unido e Europa para 2023, com passagem garantida por Portugal no dia 13 de junho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

A banda segue depois para Espanha, República Checa, Dinamarca, Holanda, Alemanha e França. A digressão vai terminar no The O2, em Londres, no dia 3 de julho.

Os bilhetes para o concerto são colocados à venda no dia 18 de novembro, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt. Os preços cariam entre os 65 e os 200 euros.

Passeio Marítimo de Algés | 13 de junho

Abertura de portas: 18h00

Início do espetáculo: 20h00

BILHETES

Golden Circle - 90€

Plateia em Pé- 65€

Mobilidade Condicionada - 65€

Golden Circle Early Entry - 200€

Plateia em Pé - 160€

Apenas são válidos os bilhetes adquiridos nos pontos de venda oficiais. Não adquira bilhetes em sites de mercado secundário.