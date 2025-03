O mês de março, no MaiaShopping, é marcado pela música. No dia 22 de março, o centro comercial abre as suas portas aos Marotos da Concertina, que vão dar um espetáculo, às 18h30, na Praça da Restauração, e prometem animar o público com os seus temas.

Para complementar este momento musical, até 30 de março, poderá ser visitada a exposição de concertinas, que apresenta três concertinas e um acordeão tradicionalmente utilizados em Portugal.

"O concerto começa com um momento improvisado à volta das mesas, onde o duo irá fazer uma desgarrada, durante 10 minutos, seguindo-se a performance no palco, com as canções preferidas do público e que fará os visitantes do Centro dançar. Após a animação, haverá um momento dedicado a conhecer os artistas numa sessão de fotografias junto ao palco, com interação e muitas selfies à mistura", destaca o comunicado.

Mais conhecidos como os Marotos da Concertina, Samuel Almeida, de 17 anos, e Maria Eduarda Pinto, de 16 anos, são naturais de Penafiel e apaixonados pela música tradicional portuguesa, e pelas concertinas. Com o objetivo de modernizar este género musical, os artistas conquistaram uma base de fãs sólida.

A sua presença forte nas redes sociais ajudou a destacar os temas “A Mão da Sua Filha” e “Dá-me Dá”, lançadas em 2024, que são dois dos seus maiores sucessos.

“O concerto dos Marotos da Concertina está integrado no nosso novo projeto de Cultura e lazer, intitulado Maia em Cena. Estas experiências podem incluir música, teatro, dança, magia, comédia, entre outras, todas com um denominador comum: proporcionar aos visitantes a possibilidade de desfrutar de espetáculos de qualidade, de forma gratuita, e oferecer aos artistas locais a oportunidade de transformar o MaiaShopping no seu palco”, refere Miguel Castro, diretor do centro comercial.