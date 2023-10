Marshmello, P!nk e Sting juntaram-se em estúdio.

"Dreaming", uma adaptação de "Fields of Gold", editada em 1993 por Sting, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"Numa adaptação moderna da famosa canção de Sting, 'Fields of Gold', de 1993, o novo single 'Dreaming' oferece uma nova visão do clássico, com uma produção animada e influenciada pelo house de Marshmello, juntamente com os vocais característicos de P!nk e Sting", resume a Sony Music em comunicado.

"Dreaming" é o primeiro de dois novos singles a serem lançados na edição especial "Tour Deluxe" do nono álbum de estúdio de P!nk, "Trustfall".

Com lançamento previsto a 1 de dezembro, a "Trustfall Tour Deluxe Edition" vai contar também com seis gravações ao vivo da sua digressão "Summer Carnival Stadium Tour”, que vendeu quase três milhões de bilhetes em todo o mundo.

ALINHAMENTO TRUSTFALL TOUR DELUXE EDITION

1. “When I Get There”

2. “TRUSTFALL”

3. “Turbulence”

4. “Long Way To Go” feat. The Lumineers

5. “Kids in Love” feat. First Aid Kit

6. “Never Gonna Not Dance Again”

7. “Runaway”

8. “Last Call”

9. “Hate Me”

10. “Lost Cause”

11. “Feel Something”

12. “Our Song”

13. “Just Say I’m Sorry” feat. Chris Stapleton

14. “Dreaming” with Marshmello & Sting

15. “Irrelevant”

16. “All Out of Fight”

17. “Just Like Fire” / “Heartbreaker” (Live)

18. “When I Get There” (Live)

19. “Nothing Compares 2 U” with Brandi Carlile (Live)

20. “No Ordinary Love” (Live)

21. “Cover Me in Sunshine” with Willow Sage Hart (Live)

22. “What About Us” (Live)