Na programação de fevereiro da sala constam ainda espetáculos de dança e de teatro.

A 1 de fevereiro a companhia covilhanense de dança Kayzer Ballet estreia “Just breathe…”, criação do bailarino e coreógrafo Francisco Patrício.

A Orquestra Sem Fronteiras apresenta, na tarde de dia 3, às 16h00, “Uma outra Bela Adormecida”, espetáculo em que “o texto dialoga com a música original de Martim Sousa Tavares” e com a projeção de animação e ilustrações de Francisco Lourenço.

Em comunicado enviado à agência Lusa o Teatro Municipal da Covilhã sublinhou que o espetáculo-concerto, dirigido e interpretado por Beatriz Brás, se adapta à narrativa de Agustina Bessa-Luís, que escreveu que “a Bela Adormecida hoje seria salva pelo Super-Homem e viajava para muito longe da Terra numa nave espacial”.

Marta Ren, antiga vocalista da banda de funk Sloppy Joe, que integrou também os Bombazines, o coletivo Movimento e se fez acompanhar pelos Funkalicious, vai fazer soar, no dia 10, os sons da música soul na principal sala de espetáculos da Covilhã, no distrito de Castelo Branco.

As bailarinas e coreógrafas Cacá Otto Reuss e Magda Almeida atuam dia 17, com a criação “Pestes”, que “reflete sobre as memórias de infância”.

A 24 de fevereiro pisam as tábuas do Teatro Municipal da Covilhã as atrizes Sandra Barata Belo e Raquel Oliveira, com a peça de teatro “Livrar-me”, a partir de um texto de Ana Lázaro e música de Luísa Sobral.

“Uma mulher conta-se como se fosse a narradora da sua própria vida antes de ficar completamente às escuras. Como uma personagem de um livro que nunca chegou a acontecer, ou de uma história que, pelo contrário, não deixa nunca de se desenrolar”, descreve o TMC, na mesma nota.

A programação de fevereiro na sala termina com o espetáculo “O esplendor do caos”, uma cocriação entre as companhias teatrais ASTA e “a bruxa TEATRO”, a partir da obra homónima de Eduardo Lourenço.

Encenada por Marco Ferreira, a peça está em cena nos dias 27, 28 e 29.

Os bilhetes estão à venda a partir das 14h30 de terça-feira, 9 de janeiro, e podem ser comprados na bilheteira do TMC ou nas plataformas de venda ‘online’, com descontos para maiores de 65 anos e menores de 30.

A redução de preços para famílias de dois adultos acompanhados de uma criança até 12 anos e para cidadãos portadores de atestado médico de incapacidade multiuso e respetivo acompanhante só se aplicam nos bilhetes vendidos ao balcão do TMC.