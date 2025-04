Para a apresentar a digressão europeia, Mundo Paralelo, Moreno Veloso sobe ao palco do Teatro Municipal da Covilhã (TMC) às 21:30, ao lado dos músicos Domenico Lancellotti, Pedro Sá, Alberto Continentino e Leo Reis.

A programação da sala em maio começa com o espetáculo “JP Simões canta José Mário Branco”, no dia 3, às 21:30.

O cantor e compositor que integrou os Pop Dell’Arte, Belle Chase Hotel e Quinteto Tati homenageia o cantautor que morreu em 2019, num concerto em que tem ao lado os músicos Nuno Ferreira, Pedro Pinto, Ruca Rebordão e Márcio Pinto.

A 24 de maio, às 16:00, é a vez de o Teatro de Marionetas do Porto regressar ao TMC para apresentar “Coisas”, um espetáculo destinado às famílias, a partir de um conto de Júlio Vanzeler.

A intérprete, criadora e formadora na área da dança Daniela Cruz apresenta, no dia 31, às 16:00, o espetáculo sensorial e multidisciplinar “Ocelo”, dirigido ao público mais jovem.

Ainda em maio, o TMC acolhe no dia 08 o espetáculo de dança “So-see-a-ti – a journey of solitude”, do Kayser Ballet, no dia 17 a sessão dupla de Dançando Com a Diferença, “Blasons + Doesdicon”, no dia 22 o Sarau Cultural da Escola Campos Melo e no dia 29 o espetáculo de dança “.G RITO”, da bailarina e coreógrafa Piny, no âmbito do Festival Y.

Os bilhetes, entre os quatro e os seis euros, estão à venda a partir de quarta-feira, na bilheteira da sala, na Worten e na plataforma digital Ticketline.