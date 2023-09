O ciclo “Grandes Concertos do Casino Estoril” totaliza quatro espetáculos, sempre às 22h00, no mesmo palco.

O músico David Fonseca atuará no dia seguinte, 23 de setembro.

O ciclo prossegue quatro dias depois, a 27, com os são-tomenses Calema, duo formado pelos irmãos António e Fradique Mendes Ferreira, e encerra no dia seguinte com Rui Veloso Trio.

O criador de “Chico Fininho” e de outros êxitos como “Não há Estrelas no Céu”, vai partilhar o palco do Lounge D com os músicos Alexandre Manaia e Eduardo Espinho.