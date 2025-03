A energia brasileira promete invadir o LAV – Lisboa Ao Vivo, no dia 16 de maio, às 21h30, com um concerto do artista MC Pedrinho.

Em digressão pela Europa e PALOP, o cantor fará uma paragem por Portugal e garante trazer os maiores êxitos, como “Bipolar”, “Dançarina”, “Nosso Amor”, “Eu Vou Te Pegar”, e “5 Mentes”.

A promessa é “uma experiência inesquecível para todos e um espetáculo de tirar o fôlego”, avança o comunicado.