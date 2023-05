Os Excesso regressaram aos palcos no passado fim de semana com um concerto na Altice Arena, em Lisboa. Durante o espetáculo na maior sala do país, Melão, enquanto caminhava, distraiu-se e caiu no fosso do palco.

O momento da queda foi registado por vários fãs que assistiam ao concerto. O cantor regressou pouco depois ao palco e terminou o espetáculo.

Nas redes sociais, a filha do artista partilhou uma imagem do pai de muletas. "Agora tenho-o de muletas em casa. Só anda de muletas e lentamente. Vai recuperar se Deus quiser", escreveu Yasmin.

"[Mais] dois ou três dias e já devo andar sem muletas", adiantou o artista à revista NiT. "Caí, levantei-me, acabei o concerto, dei autógrafos e fotografias até às cinco da manhã", recordou, frisando que "não está nada partido".

Veja o vídeo: