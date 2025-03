O Brasil está em festa. “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, conquistou o Óscar de Melhor Filme Internacional na 97.ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. Na noite de domingo, dia 2 de março, no carnaval de Salvador foi preparada uma homenagem a Fernanda Torres, a protagonista do filme. Segundo a imprensa brasileira, 600 drones formaram o rosto da atriz brasileira nos céus da cidade. O espetáculo aconteceu antes do arranque da cerimónia dos Óscares e durou cerca de 15 minutos.

Veja o vídeo:

“Ainda Estou Aqui”, do brasileiro Walter Salles, somava outras duas nomeações: Melhor Filme e Melhor Atriz Principal, pela interpretação de Fernanda Torres, já premiada nos Globos de Ouro.

Em 1999, Walter Salles também foi nomeado para os Óscares, por "Central do Brasil", filme protagonizado por Fernanda Montenegro, então nomeada para Melhor Atriz.

"Ainda Estou Aqui" remete para o período da ditadura militar do Brasil (1964-1985), recuperando a história do político Rubens Paiva, que foi preso, torturado e morto, e da mulher, a ativista Eunice Paiva. Fernanda Torres contracena com o ator Selton Mello.

Walter Salles homenageou Eunice e Rubens Paiva, no discurso de aceitação, e saudou as 'suas' atrizes: Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, ambas presentes em "Ainda estou aqui".