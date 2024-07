Em julho e agosto, o MEO Kalorama On Tour pretende reunir a comunidade We Are MEO Kalorama em vários eventos únicos até ao festival, que decorre nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

A 19 de julho, já na próxima sexta-feira entre as 19h00 e as 22h00, o El Corte Inglés Gourmet Experience recebe o segundo evento. O músico EU.CLIDES e a DJ Indi Mateta sobem ao palco para celebrar o festival - a entrada é gratuita e limitada à capacidade do espaço. As inscrições podem ser feitas aqui.

No dia 24 de julho o Coreto do Jardim da Parada, em Campo de Ourique, será o palco do terceiro evento, o MEO KALORAMA Slow Down, a partir das 16h00. "Num dos lugares mais icónicos da cidade de Lisboa, o público será convidado a interagir com o artista Miguel Magalhães. Será uma experiência intimista, uma proposta do MEO Kalorama para aproveitar um momento sem tempo, a decorrer devagar, procurando o encontro com o que há de mais genuíno na partilha musical", destaca a organização.

Já no dia 30 de julho quem circular pela cidade de transportes públicos, entre as 11h30 e as 16h30, poderá ser surpreendido com a ação MEO Kalorama On The Move. Os D'Alva vão invadir alguns transportes e levar música e boa disposição a quem opta por uma mobilidade mais sustentável.

A pouco mais de duas semanas da abertura de portas, o Sunset Beach Party Swara, a 10 de agosto, encerra o ciclo de ações MEO Kalorama On Tourr com uma atuação de Filipe Karlsson, às 18h30, seguida dos Dj sets de Carl Karlsson, Kyle Quest e Guy Proenza. Todos os eventos são de entrada gratuita e limitados à capacidade dos espaços.

A programação do MEO Kalorama On Tour arrancou no passado dia 25 de junho com a conferência de imprensa no Cais das Colunas e que contou com uma atuação dos Unsafe Space Garden.