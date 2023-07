Os Da Weasel sobem ao palco do MEO Marés Vidas no primeiro dia, a 14 de julho. Nas redes sociais, a banda anunciou que os bilhetes já se encontram esgotados.

"Foi com uma imensa alegria que os Da Weasel tomaram conhecimento que a dias do concerto de reencontro com os fãs do norte, a 14 de julho no festival MEO Marés Vivas, a lotação tenha esgotado. Recorde-se que este será o segundo concerto desde o regresso da banda ao ativo. A Doninha vai com tudo. Até já", pode ler-se no comunicado da banda.

A banda regressou aos palcos em 2022, para um concerto no NOS Alive. Esta sexta-feira, a 'Doninha' está de volta ao festival de Vila Nova de Gaia.