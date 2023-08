Num ‘briefing’ à comunicação social para um ponto de situação dos incêndios rurais, feito às 13:10, em Carnaxide, concelho de Oeiras, o comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, confirmou que a realização da edição dos 25 anos do MEO Sudoeste não está em risco.

"Não há qualquer afetação" na área da a Zambujeira do Mar, acrescentou.

André Fernandes sublinhou ainda que as condições meteorológicas naquela zona vão manter-se desfavoráveis, devido ao calor e ao vento seco, mas as próximas 24 horas serão fundamentais para evitar que o incêndio não progrida para a serra de Monchique, no Algarve.

Na segunda-feira, num comunicado conjunto, enviado à agência Lusa, o Serviço de Proteção Civil Municipal de Odemira e a organização do MEO Sudoeste avançaram que “não há qualquer risco à realização do festival”, previsto entre quarta-feira e sábado, na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

De acordo com as duas entidades, tanto o recinto do festival como a zona de campismo “não se encontram na linha de evolução do incêndio que está a deflagrar na freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira”.

A 25.ª edição do festival Sudoeste começa na terça-feira, com a receção ao campista, mas desde o passado sábado que a zona de campismo está aberta ao público.