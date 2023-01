Os Metallica lançaram esta sexta-feira, dia 20 de janeiro, o segundo single do seu 12.º álbum de estúdio, “72 Seasons". "Screaming Suicide" está disponível para streaming e download, e como um tema gratuito com todas as pré-encomendas do novo disco.

"'Screaming Suicide' aborda a palavra tabu do suicídio", descreve James Hetfield em comunicado. "A intenção é comunicar sobre a escuridão que sentimos por dentro. É ridículo pensar que devemos negar que temos esses pensamentos. Num ou outro momento, acredito que a maioria das pessoas já pensou nisso. Enfrentá-lo é falar o não dito. Se é uma experiência humana, devemos ser capazes de falar sobre isso. Não estás sozinho", acrescenta.

"Screaming Suicide" sucede-se a "Lux Æterna", o primeiro single de "72 Seasons", álbum que será lançado a 14 de abril pela Blackened Recordings, editora dos Metallica.

Produzido por Greg Fidelman com Hetfield & Ulrich, e contando com mais de 77 minutos de duração, o álbum composto por 12 temas.

O grupo vai também arrancar uma digressão mundial a 27 de abril de 2023, em Amesterdão. O último concerto está marcado para 29 de setembro de 2024, na Cidade do México.

Em julho de 2024, os Metallica encerram a digressão europeia em Madrid com dois concertos no Estádio Cívitas Metropolitano. Para já, Portugal ficou de fora do calendário da banda.

ALINHAMENTO DO ÁLBUM "72 Seasons":

72 Seasons

Shadows Follow

Screaming Suicide

Sleepwalk My Life Away

You Must Burn!

Lux Æterna

Crown of Barbed Wire

Chasing Light

If Darkness Had a Son

Too Far Gone?

Room of Mirrors

Inamorata